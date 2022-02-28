Рускіє, ми кістками поляжемо, але рабами не будемо, – біатлоністка Білосюк

Капітан жіночої збірної України Олена Білосюк звернулася до росіян в умовах повномасштабної війни з Росією.

Не буде окупантів на нашій землі

Білосюк не стримала емоцій та пообіцяла окупантам полягти кістками на нашій землі.

До слова Люди з усього світу, нам потрібна допомога, – Ярмоленко поширив фото зруйнованого кінотеатру

Я жила, живу і житиму! у вільній країні! Любій, рідній. Навіщо ви тут, сволото? Хочете гвалтувати наших жінок і займати наші землі??? Невже вам свого щастя не вистачає?



Ви покидьки навіть мови нашої не знаєте! Від кого ви нас рятуєте? Від своєї армії? Зась!!! Ми кістками поляжемо, та рабами не будемо!!!

– написала Олена.

Також раніше через свої соціальні мережі Олена Білосюк звернулася до НАТО та всього цивілізованого світу:

"Почуйте нас! Для нас зараз дуже важливо, щоб НАТО закрило нам небо (як в Ізраїлі) від літаків, ракет, вертольотів. Допоможіть нам з небом! На землі ми зможемо самі!!!"