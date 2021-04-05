Русина переведуть у дубль Легії через зухвалу поведінку у команді

Назарій Русин пішов в оренду у польську Легію за ігровою практикою, але і там футболіст "гріє" лаву для запасних. Тепер нападник Динамо ще й посварився з керівництвом поляків.

Проблеми Русина у Польщі

Не найкращі часи переживають у Легії орендовані у Динамо футболісти. Артем Шабанов неодноразово помиляється у захисті поляків, а Назарій Русин не отримує навіть місця у стартовому складі команди.

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Наставник Легії Александр Вукович хотів дати ігровий час українському нападнику у матчі дублюючої команди поляків, але Русин відмовився брати участь у зустрічі за день до поєдинку.

Своє рішення він пояснив тим, що не хоче ризикувати здоров'ям та боїться отримати травму на полях третього дивізіону Польщі, у якій зараз виступає Легія-2. "Динамівцю" дали ще один день для роздумів, але Русин не змінив своєї відповіді.

Цю відмову Русина сприйняли як бойкот. Українець буде відсторонений від першої команди та переведений у дубль. Там він пробуде до того часу, поки не попросить вибачення у тренерського штабу та не зробить правильних висновків.

У цьому сезоні Русин відіграв у футболці Легії лише 2 матчі, у яких не відзначився результативними діями.

Футболіст перейшов у Польщу на правах оренди, яка триватиме до 31 грудня 2021 року.

Наступний матч Легія зіграє 11 квітня на виїзді проти Леха. Перед цим поєдинком клуб українців лідирує у сезоні, у їх доробку 51 очко. Найближчий конкурент Погонь поступається Легії 10 пунктами.