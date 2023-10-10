"Чим він заслужив виклик": журналіст розкритикував вибір Реброва на жовтневі матчі України

Збірна України з футболу готується до двох жовтневих матчів відбору на Євро-2024. Сергій Ребров намагається закрити усі проблемні позиції через травми у лідерів.

Перед поєдинками Сергій Ребров втратив одразу трьох футболістів. Через травми участь у найближчих матчах збірної України вже точно не візьму Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко та Андрій Лунін.

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Циганик: Русин з початку сезону майже не грав і він одразу їде в збірну

Замість капітана "синьо-жовтих" Ярмоленка у заявці збірної з'явилось прізвище нападника англійського Сандерленда Назарія Русина. Однак така поява далеко не усім вбачається оптимальною.

Відомий коментатор та журналіст Ігор Циганик здивований таким рішенням Реброва. Представник ЗМІ не розуміє, чому Сергій Станіславович проігнорував Олексія Гуцуляка, який показує хорошу гру на старті сезону-2023/2024 УПЛ.

Також Циганик дивується, чому виклик у збірну отримує Єгор Назарина, а не Руслан Бабенко. А травмованих Ярмоленка та Циганков на правому фланзі атаки зможе замінити Олександр Зубков.

Травмувалися Циганков та Ярмоленко, викликали Русина. Чим він зараз заслужив виклик в збірну більше, ніж Гуцуляк? Русин з початку сезону майже не грав і він одразу їде в збірну. Гуцуляк відіграв всі матчі, голи забивав. Що за стереотип? У мене в голові вже складається якась певна система, я не хочу її озвучувати, але мені це не зовсім зрозуміло. Я вже казав: Назарина-Бабенко, чим Бабенко не заслужив виклик в збірну? Чи ми вибираємо тільки з Динамо і Шахтаря?

– заявив Циганков.

1 вересня 2023 року Русин перейшов із Зорі у Сандерленд. Його дебют в Англії відклався через документи, які б дозволяли йому зіграти за нову команду. У футболці клубу Чемпіоншипу Назарій вже провів 5 матчів.

Журналіст радіє за Олександра Сватка, якого довикликали у національну команду. Однак його партнер по центру оборони Дніпра-1 Едуард Сарапій пролетів повз запрошення Реброва. Хоча обидва класно зігрались у парі центральних захисників дніпрян.

Саме пару Сваток-Сарапій Циганик називає найнадійнішим дуетом центральних оборонців в Україні.

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня у Празі (Чехія). Стартовий свисток пролунає о 16:00. Перший лобовий поєдинок закінчився вольовою перемогою українців 2:3. Перед майбутньою зустріччю в активі обох збірних по 7 балів. Стільки ж у другої Італії.

Після цієї гри підопічні Реброва поїдуть гостювати на стадіон до Мальти. Перша гра закінчилась мінімальною перемогою українців 1:0 завдяки голу все того ж Циганкова.