"Бессарабія – Румунія" та "Косово – Сербія": ультрас скандально зірвали матч відбору до Євро

Поєдинок кваліфікації до Євро-2024 між Румунією та Косово "прикрасили" скандалом. Все через геополітичні гасла, котрі звучали із уст фанатів.

Румунські вболівальники зірвали поєдинок відбору до континентального турніру. Тамтешній ультрас вирішили образити фанів та народ команди-суперниці.

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Ні сорому, ні совісті

Румунія та Косово провели зустріч в рамках 6-го туру кваліфікації до Євро-2024, проте найвідданіші вболівальники "Карпатських хлопців" вирішили внести лепту скандалу у гру фаворита проти одного із аутсайдерів групи. Уже на 18-ій хвилині зустрічі за рахунку 0:0 фанати збірної Румунії почали кричати на адресу гостьових футболістів: "Косово – це Сербія". У підсумку "золота" збірна в повному складі покинула газон та попрямувала в роздягальню.

Також варто відзначити, що румунські вболівальники почали тиснути на команду-суперницю ще перед стартовим свистком. Діло в тому, що під час виконання гімну Косово ультрас "Карпатських хлопців" почали голосно вигукувати: "Сербія, Сербія", через що організатори були змушені збільшити гучність, щоб заглушити звук із трибун. Футболісти "золотої" збірної йшли з поля, іронічно аплодуючи кривдникам.

Ситуація не стояла на місці. Президент румунської Федерації футболу вирішив взяти все у свої руки та вирушив у роздягальню команди з Косово. Очільник вибачився перед усім колективом за поведінку бухарестських уболівальників і взявся вмовляти гостьову збірну повернутися на газон. Уже через 50 хвилин президенту РФФ вдалося добитися свого та знайти компроміс із косоварами.

Найцікавіше відбулося під час "перемир'я". Ультрас румунського колективу не зупинились на досягнутому. Діло в тому, що найвідданіші фанати "Карпатських хлопців", які перестали вигукувати образи у сторону суперника, згодом вирішили розвісити провокативні банери, а саме "Бессарабія – Румунія" і "Косово – Сербія". У випадку з "Бессарабією" мова йшла про Молдову.

Румунські банери / GSP

Румунія є "рецидивістом" у питанні поведінки своїх уболівальників, а тому УЄФА навряд залишить інцидент без уваги. Може дійти до того, що "Карпатським хлопцям" присудять технічну поразку.

Варто відзначити, що збірна Румунії все ж перемогла у скандальному поєдинку із рахунком 2:0, двічі відзначившись від завісу зустрічі (арбітр у матчі продемонстрував 11 жовтих карток, а також 1 червону). "Карпатські хлопці" претендують на пряму путівку на Євро-2024, займаючи 2-е місце в групі (12 очок). У Косово ж залишились тільки математичні шанси на вихід на турнір (4 очки).