Не до жартів: у Румунії тренер покинув команду після розіграшу на 1 квітня

У Румунії розіграш тренера на 1 квітня завершився відставкою. Прикрий інцидент стався у ФК Індустрія Гальда де Жос, що виступає в третьому дивізіоні Румунії.

Керівництво розіграло тренера

Головний тренер команди Стефан Фогоросі подав у відставку після жарту керівництва клубу на 1 квітня. Ті пожартували, що його відправлено у відставку.

Варте уваги Жарт до 1 квітня призвів до масових заворушень у Брюсселі: фото й відео

Місцеві журналісти з Alba Sport опублікували новину, в якій нібито президент клубу Овідіу Хулеа звільнив Фогоросі. Медіа не полінувалися навіть вигадати цитату Хулеа.

"Я хотів би подякувати тренеру Стефану Фогоросі за те, що він прийняв цей виклик. Ми відразу зрозуміли, що наші шанси уникнути вильоту були близькі до нуля, але після трьох ігор ми не набрали жодного очка. Я вважаю, що буде краще, якщо ми потиснемо одне одному руки й кожен піде своєю дорогою"

У тексті зазначалося, що обов'язки тренера відтепер буде виконувати сам президент клубу і його син Адi Херепеан.

Тренер проявив принциповість

Наставник команди Фогоросі прочитав новину і зрозумів, що це жарт. Однак тренеру жарт не сподобався і він образився.

Образа Фогоросі вилилася у відставку. Він більше не з'являвся у клубі, написавши заяву про звільнення.