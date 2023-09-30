Загроза бомбардування: у Румунії на футбольному матчі пролунала тривога через росіян – відео

Росія останні місяці систематично бомбардує Одеську область в намаганні знищити морську інфраструктуру та українське зерно. Через такі атаки вже неодноразово порушувався повітряний простір Румунії та навіть були "прильоти".

Під час останньої російської атаки на дунайські порти України в ніч на 30 вересня ситуація повторилася. Про загрозу з повітря для країни, яка є членом НАТО, отримали сповіщення жителі повітів Галац і Тулча, котрі знаходяться на кордоні з Україною.

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Момент оголошення тривоги потрапив на камери футбольних операторів одразу після матчу Оцелула проти бухарестського Динамо (1:0). Під час флешінтерв'ю головного тренера господарів Дорінела Мунтяну пролунав сигнал про загрозу для жителів прикордонних міст.

Їм рекомендували пройти до укриття через ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору. Звук сирени пролунав на телефонах тих, хто перебував поруч із місцем подій.

Сюрреалістичний момент після матчу Оцелул – Динамо. Попередження про російське бомбардування на всіх телефонах під час післяматчевого інтерв'ю Дорінела Мунтяну. Повідомлення таке: "З неба можуть падати уламки. Знайдіть безпечне місце",

– написав румунський журналіст Емануель Росу.

Дивіться відео з оголошенням тривоги в Румунії після матчу Оцелул – Динамо

Пізніше очевидці, які живуть біля кордону з Україною, заявили, що бачили падіння уламків. Сили надзвичайників та прикордонної поліції були одразу перенаправлені в райони поблизу міста Галац, На даний момент об'єктів, що впали з повітряного простору на території Румунії, не виявлено. Пошуки уламків продовжуються.

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