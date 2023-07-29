Беріть приклад з Ольги Харлан: українським шахістам розповіли, як треба поводитись з росіянами

Федерація шахів України видала рекомендації напередодні Кубка світу у Баку. Наших спортсменів застерегли від привітань із представниками країн-агресорок.

Нещодавно на чемпіонаті світу з фехтування стався скандал, у який була втягнута Ольга Харлан. Українка впевнено перемогла "нейтральну" спортсменку з Росії Анну Смірнову.

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Після поєдинку Ольга відмовилась тиснути руку представниці країни-терористки, через що отримала дискваліфікацію. Пізніше вона була призупинена, а МОК навіть видав Харлан олімпійську ліцензію.

Той випадок змусив інші федерації ще раз акцентувати увагу на питанні рукостискань із суперниками з Росії та Білорусі. Так, свої рекомендації озвучила Федерація шахів України. У чому вони полягають:

Утримуватися від рукостискань з представниками Росії та Білорусі, незалежно від того, під яким прапором вони виступають Уникати спільних фото- і відеозйомок з представниками Росії та Білорусі. Уникати розмов з представниками країни агресора у спосіб не передбачений Правилами шахів. Утримуватися від дій, які можуть нашкодити іміджу України.

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Також під час виступів на медійних заходах шахістам радять нагадувати світовій спільноті про війну в Україні, про геноцид українців, неприпустимість допущення росіян та білорусів до офіційних турнірів у будь-якому статусі та незгоду з тим, що Міжнародну федерацію шахів очолює слуга Кремля Аркадій Дворкович.

Ці рекомендації актуально вже для найближчого Кубка світу з шахів, який стартує 30 липня у Баку. Серед більш ніж 200 спортсменів на нього допущені 12 "нейтральних" з Росії та Білорусі. Україну ж представлять 13 шахістів: