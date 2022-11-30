Рука допомоги: Динамо взяло на себе опіку над важкопораненим вболівальником

Київське Динамо допомагає реабілітуватись захиснику України та вболівальнику клуба Леоніду Лосєву. Хлопцю довелось ампутувати ногу після складного поранення.

Леонід Лосєв перед початком повномасштабної війни навчався на менеджера та працював. У вільний час хлопець відвідував матчі "біло-синіх".

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Допомога Динамо

23-річний Леонід вів службу у донецькому напрямі, де отримав поранення внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Молодому хлопцю довелось ампутувати праву ногу, після чого була потрібна складна та тривала реабілітація. Стан Леоніда тільки погіршувався. Столичний клуб відправив за бійцем реанімобіль, який довіз хлопця до однієї з київських лікарень. Динамо повідомляє, що клуб допоможе хлопцю з організацією поїздки до Німеччини для проведення протезування.

Бійця відвідали Владислав Кабаєв, Денис Попов та капітан команди Сергій Сидорчук. Гравці поспілкувались з хлопцем та подякували йому та побратимам за героїзм. Також гравці Динамо подарували своєму вболівальнику футболку клубу, підписану всіма гравцями команди, та теплу зимову форму.

гравці пообіцяли Леоніду, що той зробить перший дотик до м’яча у будь-якому матчі Динамо на його розсуд.