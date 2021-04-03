Зоря у меншості обіграла Рух завдяки дублю Громова: відео

У матчі між Рухом та Зорею в суботу, 3 квітня, гості здобули впевнену перемогу. Все завдяки дублю Громова.

Рух – Зоря 0:2

Голи: Громов, 8, 60

Вилучення: Іванісеня, 82 (Зоря)

До теми Маріуполь у матчі з 7 голами та 3 пенальті переміг Інгулець: відео

Цей матч Рух розпочав вкрай невдало. Вже в дебюті зустрічі Зец у власному штрафному збив Кабаєва. Але арбітр вирішив, що там фолу не було.

Та за декілька хвилин Кабаєв зумів відімстити. Саме він віддав результативний пас на Громова, і гравець завдав потужного удару в дотик з-за меж штрафного майданчика. Як не намагався Бандура у стрибку дотягнутися до м'яча, нічого в нього не вдалося.

Відео першого голу Громова

Цей удар став єдиним, який гості завдали у площину воріт Руху в першому таймі. Натомість футболіст львівської команди створили не одну нагоду відзначитися, але змарнували їх. Та й Васіл доволі надійно грав у воротах.

Хоча Громов у першому таймі ще одного разу відправив м'яч у ворота суперника. Але гол не зарахували через офсайд у Шахаба. Він хоч і не торкався м'яча, але заблокував прохід супернику, який намагався випередити Громова.

У другому таймі Рух продовжив тиснути на ворота суперника, але знову пропустив. І знову відзначився Громов, і знову йому асистував Кабаєв. Цього разу після прострілу з лівого флангу він в дотик низом переправив м'яч у ворота Бандури.

Відео другого голу Громова

Наприкінці матчу Зоря залишилася у меншості. Другу жовту картку від арбітра отримав Іванісеня, і достроково покинув поле.

Зоря перемагає та закріплюється на третьому місці в турнірній таблиці. Команда на чотири очки відстає від другого Шахтаря, і на стільки ж випереджає четверту Ворсклу. В неділю, 4 квітня, ці команди зіграють між собою.

Рух же залишився на останній сходинці турнірної таблиці, набравши 13 очок за 19 турів.