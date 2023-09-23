Скандально скасований гол львів'ян: Рух врятувався від поразки наприкінці гри з Шахтарем – відео

Донецький колектив не віддає свою першу сходинку нікому. Та от рефері прийняв досить спірне рішення на користь "кротів".

Рух – Шахтар 1:1

Голи: Слюбик, 88 – Судаков, 17

Рух та Шахтар провели зустріч в рамках 8-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому команди не змогли визначити сильнішого. "Гірники" все ж підпускають до себе інші команди, пише 24 Канал.

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Запекла боротьба за найтепліше місце

На титул чемпіона, котрий належить донецькому колективу, цього року претендує низка інших клубів, зокрема, Кривбас, Динамо та Чорноморець. Також до цього списку теоретично можна додати Рух, оскільки львів'яни видали потужний початок сезону, тому сміло можуть поборотись за єврокубкові місця в УПЛ, яких у нас залишилось всього 4.

"Жовто-чорні" продемонстрували, що означає футбольне правило "не забиваєш ти, забивають тобі", оскільки Рух мав два вбивчих моменти у дебюті матчу, та от реалізувати їх команді не вдалось. Шахтар, у свою чергу, виявився більш серйознішим, оскільки не розкидався своїми гострими епізодами. Зокрема, на 17-ій хвилині гри Георгій Судаков вивів "кортів" вперед, забивши гол з меж карного майданчика суперника.

Уже на 21-ій хвилині матчу "гірники" залишились в меншості, оскільки арбітр вилучив з поля Ярослава Ракіцького через грубий фол. Цікаво, що червона картка у грі з Рухом стала 8-ою для центрбека Шахтаря за часів його виступів в Українській Прем'єр-лізі. Брутальнішим за Ракіцького за історію чемпіонату України є колишній лише правий захисник Волині Сергій Сімінін, в якого в активі 9 вилучень.

Після того, як львів'яни залишились в більшості, Рух кинувся атакувати свого суперника та навіть відразу зміг забити гол. Та от епізод уже називаються скандальним. Діло в тому, що Євгеній Пастух зумів пробити точно у сітку воріт з метра після серії рикошетів, проте у арбітрів виникла підозра на офсайд, тому скасували гол. Судді VAR покреслили свої лінії так, що половина корпусу Пастуха була в положенні поза грою. Та от на скріншоті з трансляції УПЛ чітко видно, що лінія по Артему Бондаренку точно не йде через найближчу точку його тіла до воріт.

Офсайд / скріншот з матчу

Львівський колектив, не дивлячись на спірний момент, продовжив атакувати свого маститого опонента до кінця матчу, та от "жовто-чорним" ніяк не вдавалось розчарувати "гірників", котрі грамотно захищались, хоча й Рух створив майде втричі більше гострих моментів, аніж лідер Української Прем'єр-ліги (15 ударів проти 6). Та от не сталось як гадалось для "кротів", оскільки львів'яни завдяки своєму бажанню добились жаданого. На 88-ій хвилині гри молодий Богдан Слюбик неймовірно поцілив у "дев'ятку", врятувавши свою команду.

Таким чином, Шахтар не зміг обіграти на виїзді Рух (1:1), проте все ж повертає собі першу позицію в українській першості (18 очок), скинувши з вершини Кривбас (17). Львівський колектив, у свою чергу, опустився на 6-у сходинку в чемпіонаті (12 балів), із матчем в запасі відстаючи від єврокубкової зони на 3 пункти.

Свої наступні матчі колективи проведуть в рамках Кубка України. Шахтар зіграє з Вересом, а Рух – із Олександрією.