Рух розриває в УПЛ: львів'яни ефектно розгромили Ворсклу та наздогнали Динамо

Команда Віталія Пономарьова вдруге поспіль здолала представника України у єврокубках. Дублем відзначився Юрій Климчук, який разом із Ванатом очолив бомбардирські перегони чемпіонату.

Рух – Ворскла 4:1

Голи: Климчук, 37 (пен), 58, Квасниця, 70, Павлюк, 81 (автогол) – Скляр, 10.

У чемпіонаті України 2023-2024 підійшов до завершення другий тур. В останній грі вікенду львівський Рух приймав полтавську Ворсклу, пише 24 канал.

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Команда Віктора Скрипника тільки зараз відіграла стартовий матч, адже гру першого туру проти Дніпра-1 перенесли через участь обох команд у єврокубках.

Рух же почав сезон із сенсаційної та вольової перемоги над Зорею. Тепер же підопічні Пономарьова змогли впоратись із ще одним нашим представником у єврокубках.

Знову вольова перемога

Як і у матчі з луганцями, "жовто-чорні" пропустили першими. Вже на десятій хвилині Скляр незграбно замкнув подачу з кутового, але з третьої спроби таки заштовхав м'яч у ворота.

Втім вже під кінець першого тайму Рух оговтався та зміг зрівняти рахунок. Сантана зірвав вихід Климчука сам-на-сам і сам постраждалий реалізував пенальті.

А в середині другого тайму Юрій оформив дубль. На цей раз форварду ніхто не завадив вийти на "побачення" із Ісенком. Добили львів'яни суперника вже під завісу гри.

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Рух – серед лідерів УПЛ

Спочатку Квасниця вдало вийшов один-на-один із кіпером. А згодом самострілом відзначився Павлюк, який на рівному місці відпасував собі у порожні ворота.

Тож Рух здобуває розгромну перемогу та наздоганяє лідерів УПЛ в особі Динамо та Олександрії, які теж не втрачали очок. У наступному турі на львів'ян очікує бій із амбітним новачком Поліссям. Ворскла ж зіграє проти Зорі у "дербі" головних розчарувань старту сезону.