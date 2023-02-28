Прикрий гол під завісу: Рух мінімально поступився Мілану та вилетів з Юнацької ліги УЄФА – відео

Підопічні Віталія Пономарьова далеко забрались у головному юнацькому турнірі Європи. В 1/8 фіналу львів'яни були близькі до серії пенальті, але не втримали нічию із Міланом.

Мілан U-19 – Рух U-19 1:0

Гол: Дзеролі, 85.

Цими днями в Юнацькій лізі УЄФА проходили матчі 1/8 фіналу. Єдиним представником України у цьому турнірі залишався чемпіон УПЛ U-19 львівський Рух, пише 24 канал.

До теми Вдалий експеримент перед Феєнордом: Шахтар громить Минай та продовжує гонку за Дніпром-1

Команда Віталія Пономарьова пройшла трьох суперників на шляху до основної стадії плей-офф. Рух спочатку вибив польський Заглембе (1:0, 0:0), а потім подолав турецький Галатасарай (двічі по 3:1).

На минулій стадії львів'яни змогли пройти Інтер в серії пенальті, а тепер їм випав черговий італійський клуб з того ж міста – Мілан. "Россонері" були явними фаворитами дуелі і мали ініціативу протягом гри.

Втім удари повз ворота залишали інтригу до кінця. Як і в битві з Інтером, Рух зробив ставку на захист та хотів дотягнути до серії пенальті, але Мілан все ж покарав українську команду.

Читайте також Футбольні уболівальники можуть повернутись на трибуни стадіонів в Україні

На 85 хвилині оборонці Руха не встигли накрити Дзеролі у власному майданчику і італієць точно замкнув подачу Бакуна з флангу. Шансів відновити паритет у команди Пономарьова вже майже не було.

Таким чином Рух завершує вдалі виступи у Юнацькій лізі УЄФА, але вже наступного сезону "жовто-чорні" можуть повернутися у це змагання. Наразі половини зіграного сезону чемпіонату України U-19 Рух лідирує, випереджаючи Динамо на два бали та при цьому маючи гру в запасі.

Відеоогляд матчу Мілан – Рух: