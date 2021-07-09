Клуб може припинити існування, – Рух про заборону проводити матчі УПЛ на стадіоні "Україна"

Львівський клуб Рух заявив, що може припинити існування. Все через заборону УАФ проводити матчі Української Прем'єр-ліги на стадіоні "Україна".

Футбольні клуби Рух та Львів збирались проводити матчі в УПЛ на стадіоні "Україна". Проте Українська асоціація футболу оновила перелік стадіонів для УПЛ.

Важливо Рух та Львів не зможуть грати матчі УПЛ на стадіоні "Україна"

"Україна" перейшла до списку стадіонів 2 категорії. Це означає, що на ньому не можуть проводити матчі Української Прем'єр-ліги.

Рух може припинити існування

Керівництво клубу відреагувало на обмеження та звернулось до асоціації футболу.

ФК "Рух" офіційно застерігає УАФ: клуб готовий припинити своє існування! І це не ультиматум, і не погроза, це – констатація факту,

– мовиться у повідомленні.

У клубі назвали заборону "черговим свавіллям в українському футболі". Обурились, що УАФ не надала пояснень стосовно свого рішення.

Кажуть про тиск з боку УАФ. Тому клуб заявив про умову: якщо до 3 туру УПЛ, керівництво УАФ не дозволить проводити матчі на стадіоні "Україна", Рух та професійна дитяча Академія клубу припинять свою діяльність.

Керівництво ФК стверджує, що рішення замовне

ФК Рух каже, що раніше не висловлював інтересу до проведення домашніх матчів на стадіоні "Україна". Зазначили, що після виходу до Прем’єр-ліги клуб уклав угоду щодо проведення домашніх матчів сезону 2020 – 2021 на "Арені Львів". Однак на початку 2021 року, за твердженнями керівництва Руху, стосунки почали руйнуватись.

Нове керівництво Арени спільно з Українською Асоціацією Футболу вирішило "повісити" на львівські клуби-учасники УПЛ левову частину витрат на підготовку стадіону до матчів Національної збірної, що планувалися на березень, та ще й примусово виселило їх із свого ж стадіону,

– переконують у Русі.

Рух підозрює, що УАФ та "Арена Львів" навмисно створюють всі умови для того, щоб львівські команди використовували лише "Арену" як домашній стадіон.

"Тільки вдумайтеся: стадіон, на якому ще недавно грала свої офіційні матчі національна команда України, стадіон, на якому УЄФА проводив матч групового етапу Ліги Європи, визнаний непридатним для проведення матчів УПЛ", – зазначили у заяві.