"Putin Hu#lo": Рух пояснив витівку фанатів зі скандальним банером у львівській фан-зоні

21 червня 2021 , 13:25
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Джерело:

ФК Рух

У львівському клубі Рух прокоментували скандальний банер фанатів, який вони розтягнули у фан-зоні у Львові. Клуб заявив, що вони не брали участь у такій витівці.

Заява львівського клубу

Напередодні матчу російської збірної на Євро-2020 у львівській фан-зоні з'явився банер із вже традиційною назвою – "Putin Hu#lo". Тепер не лише на словах було чутно цю фразу. Львівський клуб зробив офіційну заяву щодо плаката.

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У Русі запевнили, що банер був зроблений уболівальниками збірних-суперників Росії – Данії, Фінляндії та Бельгії. Фанати вирішили зробили на Lviv Fan Festival акцію проти президента країни-агресора.

Офіційно заявляємо, що Рух до цього заходу не має ніякого відношення. За нашою інформацією, акцію організували активні вболівальники збірних Данії, Бельгії та Фінляндії. За їх словами, сувенірну продукцію з таким написом можна придбати в будь-якому магазині або супермаркеті України. Ще раз підкреслюємо і запевняємо: "Нас там "немає",
– йдеться у заяву Руха.

Нагадаємо, що саме львівський клуб створив комфортну фан-зону поблизу центру Львові. Для фанатів на місці є і фудкорти, вбиральні, ігрові зони та навіть барбершопи. Переглянути матчі Євро-2020 можна на кріслах, а забезпечують перегляд відразу три екрани. Навіть дощ не може стати перешкодою для перегляду поєдинків улюблених збірних. Уболівальники можуть подивитись футбол під натягнутим шатром, який вміщує близько 1,5 тисячі людей.

  • Також Рух організовує різноманітні акції для фанатів, які відвідують матчі, це стосується поєдинків Росії. Спершу пиво лилось рікою після пропущених голів російської команди. А другою акцією став розіграш 50 сертифікатів на безкоштовний похід у фінську сауну.
Автор: Софія Кулай