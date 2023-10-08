Рух не зміг обіграти аутсайдера УПЛ та втратив шанс наздогнати Шахтар: відеоогляд матчу

Львів'яни були ближчими до перемоги, але закарпатці змогли відстояти нічию. Це вже третя нульова нічия в цьому турі чемпіонату.

Рух – Минай 0:0

Цими вихідними в УПЛ проходять матчі 10 туру сезону 2023-2024. В одній із ігор неділі львівський Рух приймав на "Арені-Львів" ужгородський Минай, пише 24 канал.

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Команда Віталія Пономарьова вважалась явним фаворитом зустрічі. По-перше, команда зараза на ходу, набравши в останніх двох матчах чотири очки проти складних суперників – Шахтаря та Кривбаса.

Рух не дотиснув

По-друге, Минай виглядає поки головним аутсайдером УПЛ. Команда Володимира Шарана залишається єдиною в чемпіонаті, яка ще не вигравала. У Львові у неї також майже не було шансів на три очки.

А ось нічию закарпатцям вдалось вибороти. Рух володів ініціативою і міг розраховувати на перемогу у другому таймі. Пастух влучив у поперечину, небезпечно пробивав Сапуга, а гол Квасниці був скасований через офсайд.

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Таким чином, львів'яни не скористались можливістю наздогнати у таблиці Шахтар, а лише порівнялись із Чорноморцем на четвертій позиції. Відстань до лідера Полісся – три бали. Минай же залишається останнім із чотирма балами після десяти ігор.

Відеоогляд матчу Рух – Минай