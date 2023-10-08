Західне дербі в УПЛ: онлайн-трансляція матчу Рух – Минай

Львів'яни успішно почали сезон в УПЛ, чого не скажеш про команду із Закарпаття. У Львові Володимир Шаран спробує здобути дебютну перемогу в цьому чемпіонаті.

Цими вихідними в Українській Прем'єр-Лізі проходять матчі 10 туру сезону 2023-2024. В одній із ігор неділі львівський Рух прийме ужгородський Минай, пише 24 канал. Початок – о 15:00 за київським часом.

Дивіться також Кривбас – Чорноморець: онлайн-трансляція матчу УПЛ за перше місце в чемпіонаті України

Провал Миная

Попри те, що минулого сезону команди боролись за виживання, зараз вони опинились по різні полюси турнірної таблиці. Закарпатська команда провалила старт сезону, не вигравши у жодному з дев'яти матчів (3 нічиї та 6 поразок).

Через це команда Володимира Шарана закріпилась на останньому місці, маючи триочковий відрив від Зорі та Вереса. А ось Рух успішно почав новий сезон.

Рух запалює

Підопічні Віталія Пономарьова стартувала одразу з трьох перемог, а після невеличкої пробуксовки взяла чотири бали в останніх зустрічах з Шахтарем та Кривбасом. Це дозволяє "жовто-чорним" йти шостими та в разі перемоги над Минаєм наздогнати другий Шахтар.

До теми Не підтримав почин Шахтаря: Рух врятувався від поразки у Юнацькій лізі УЄФА – відеоогляд

Букмекери в це охоче вірять, називаючи Рух явним фаворитом. Коефіцієнт на успіх львів'ян становить 1,60, тоді як на Минай – аж 6,79. Нічия ж оцінюється у 3.95.

Дивіться матч Рух – Минай онлайн