Із голом "колишнього": Металіст 1925 у меншості відібрав очки у відкриття старту УПЛ Руху
Матч між львівським Рухом і харківським Металістом 1925 закрив програму 6-го туру УПЛ-2023/2024. Команди не змогли визначити переможця зустрічі на "Арені Львів".
Рух – Металіст 1925 1:1
Голи: Русин, 25, Жичиков, 29 (авт.)
Вилучення: Мартинюк, 72 (Металіст 1925)
Могло цього матчу й не бути. На днях з'явилась інформація про припинення фінансування харківського клубу. На щастя, найстрашніші очікування не втілились у реальність. Металіст 1925 знайшов нового спонсора, який врятував клуб та продовжив існування харків'ян, пише 24 Канал.
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Рух, який гарно розпочав сезон, підходив до цього матчу у статусі фаворита. Однак першими у матчі забили гості з Харкова.
Все розпочалось із невдалої атаки Руху. Климчук не зміг протиснутись крізь щільний захист харків'ян. Металіст 1925 швидко вибіг у контратаку, м'яч у фінальній стадії отримав Русин, який змістився ближче до центру штрафного та пробив повз голкіпера, хоча на ньому висіло одразу декілька футболістів львівського клубу – 0:1. Русин забив своїй колишній команді, тому було не до гучних святкувань.
За чотири хвилини рахунок вже став рівним 1:1. Захисник харків'ян зрізав м'яч у власні ворота після подачі з флангу. Якби не він, то це би зробив французький легіонер Руху Плюман.
На перерву команди пішли з рівного рахунку.
У другому таймі обидві команди могли забивати ще. Але окрім вилучення Мартинюка та змарнованих моментів фанати більше нічого не побачили. Відзначимо, що дві жовті картки, як перетворилась у вилучення на 72-й хвилині, отримав ще один колишній футболіст Руху Мартинюк.
Як не старались господарі, але забити у більшості їм не вдалось.
Фінальний свисток судді зафіксував нічию 1:1 у Львові.
Після цієї мирової Рух із 11 очками опустився на 4-те місце в УПЛ. Щодо Металіста 1925, то харків'яни набрали 7 очок та йде 9-м.