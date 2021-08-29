Рух переміг у львівському дербі завдяки автоголу: відео

Рух виявився сильнішим у львівському дербі, мінімально здолавши Львів. Все вирішив автогол у другому таймі.

Рух – Львів 1:0

Гол: Ренан, 66 (авт)

Вилучення: Карабін, 90+5 (Рух)

На цей матч Львів виводив новий головний тренер. Після відставки Анатолій Безсмертного, команду тимчасово довірили Тарасу Чопику.

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І саме номінальні господарі на початку зустрічі як мінімум двічі могли відкривати рахунок. Спочатку Ернест зумів втекти у швидку атаку, але пробив вище воріт. А згодом небезпечний удар завдавав Нич, але Паньків впорався.

На це Рух відповів вже наприкінці першого тайму, коли Притула віддав прихований пас на Кузика. Але гравець з гострого кута не зумів переграти Ільющенкова.

Вийти вперед в цьому матчі Руху допоміг автогол. Після подачі з кутового Федорчук в дотик продовжив навіс, а Ренан в боротьбі з Білим зрізав м'яч у власні ворота.

Львів міг врятуватися від поразки, коли на 75-й хвилині знову пробивав Ернест. Паньків відбив, а на добиванні опинився Семенів. Після його удару м'яч влучив у штангу.

Закінчився матч вилученням для Карабіна – гравець Руху наступив на ногу супернику, за що одразу отримав пряму червону картку.

Рух перемагає та підіймається всередину турнірної таблиці. Львів же і далі без перемог в цьому сезоні.

Відеоогляд матчу Рух – Львів