Рух та Колос розійшлись миром та залишились на чолі турнірної таблиці УПЛ: відео голів

Львівська команда вперше втратила очки у цьому чемпіонаті України. У свою чергу Колос пропустив перший гол в сезоні.

Рух – Колос 1:1

Голи: Слюбик, 56 – Цуріков, 34.

Завершилась суботня програма 4 туру чемпіонату України 2023-2024. Останнім відбувся матч у Львові, де місцевий Рух приймав ковалівський Колос, пише 24 канал.

До теми Перші очки для Харкова: Металіст 1925 обіграв Минай у битві аутсайдерів УПЛ – відеоогляд

Турнірна таблиця так склалась, що після трьох турів саме ці команди опинились у лідерах. Підопічні Пономарьова виграли всі три стартові зустрічі, причому проти непростих суперників – Зорі, Ворскли та Полісся.

Натомість Колос стартував з нульової нічиєї проти Оболоні, після чого з однаковим рахунком (2:0) переграв Чорноморець та Верес. При цьому підопічні Вишняка залишались єдиною командою в УПЛ, що ще не пропускала.

Матч у Львові проходив за ініціативи Руха, але і гості непогано огризались і змогли забити першими. Подачу від Оріховського головою точно замкнув Цуріков.

Відео голу Цурікова:

Відігратися господарів "Арени Львів" змогли на початку другого тайму. Гол вийшов подібним до м'яча Цурікова, але прийшов з кутового. Центрбек Руха Слюбик зміг точно замкнути подачу з корнера.

Відео голу Слюбика:

Читайте також Початок виходу з кризи: Ворскла здобула першу перемогу в УПЛ, попри дикий привоз – відео

У завершальній фазі гри львів'яни були ближчими до перемоги, втім фінальний свисток зафіксував нічию. Колос навіть догравав у меншості через суперечливе вилучення Золотова за грубий підкат.

Команди залишаються на 1-2 місцях, але за підсумками туру Колос можуть обійти Шахтар, Динамо, Кривбас та Чорноморець. За тиждень на обидві команди чекають домашні битви із грандами. Ковалівці прийматимуть Шахтар, а львів'яни протистоятимуть Дніпру-1.