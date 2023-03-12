Перемога завдяки стандарту: Колос переграв Рух та наблизився до єврокубків – відеоогляд

Ковалівський колектив зміг перемогти львівську команду. Колос наблизився до єврокубків, а Рух балансує на зоні вильоту

Рух – Колос 0:1

Гол: Оріховський, 64

Рух та Колос провели зустріч в рамках 17-го туру Української Прем'єр-ліги, з якої переможцем вдалось вийти команді з Ковалівки. Рух знову на межі, аби потрапити до "червоної території", а Колос плекає надії на єврокубки, пише 24 канал.

Варте уваги Тепер в УПЛ тільки один лідер: Шахтар здолав Кривбас та випередив "спортклубівців"– відеоогляд

Енергозатратний матч

Обидвом командам дуже потрібні були три залікові бали у результаті цього поєдинка. Руху – щоб подалі втекти від зони вильоту, а Колосу – аби нав'язати запеклу боротьбу командам за єврокубки. Та саме ковалівський клуб виявився настирніший у цій зустрічі.

Перший тайм видався бойовий зі сторони обох команд, проте безгольовий. Здавалося, що колективам варто очікувати на подарунок долі, або ж на вдале стандартне положення. Ковалівському клубу випав джекпот "два в одному", та тільки в другому таймі.

На 64-ій хвилині зустрічі Колос виконав подачу в карний майданчик львівського колектива. А штрафному Руха почався справжній хаос, який завершився помилкою захисника львівського колектива. Такою нагодою вдало скористався гравець Колоса Павло Оріховський, який прошив голкіпера Руха, 1:0.

Поєдинок так і завершився мінімальною перемогою ковалівської команди. Таким чином, Колос посів 6-е місце чемпіонату України (23 очка у активі) та залишається одним з головних претендентів на місце у єврокубках. Рух у свою чергу опустився на 12-е місце УПЛ (17 очок у активі) та балансує на межі зони вильоту.

Відеоогляд матчу Рух – Колос: