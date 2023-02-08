Львів'яни запалюють в Європі: Рух сенсаційно вибив чемпіона Італії з Юнацької ліги УЄФА

Команда Віталія Пономарьова змогла пройти першого суперника у плей-офф головного юнацького турніру Європи. Українська команда змогла залишити за бортом змагань іменитий Інтер.

Рух U-19 – Інтер U-19 1:1 (пен. – 4:3)

Голи: Панченко, 30 – Еспозіто, 52.

У Юнацькій Лізі УЄФА почалась перша стадія плей-офф. Другі місця груп грають проти найкращих чемпіонів країн за право отримати путівки в 1/8 фіналу.

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Серед учасників цього раунду опинились двоє українських команд. Шахтар посів у групі друге місце, тоді як чемпіон УПЛ U-19 Рух пройшов вже Заглембе та Галатасарай на шляху до плей-офф.

Львів'янам дістався непростий опонент у особі міланського Інтера, пише 24 канал. У цій дуелі український клуб був явним андердогом, однак підопічні Пономарьова грамотно вибудували гру.

Дотерпіли та створили сенсацію

Невелика перевага була на боці гостей з Італії, але першим забили саме "жовто-чорні" завдяки точному удару Панченка в середині першого тайму. Втім одразу після перерви Інтер рахунок зрівняв, відзначився Еспозіто.

По суті всю другу половину Рух провів на своїй половині поля, майже не турбуючи кіпера Інтера. Нічия в основний час подарувала Руху шанс в серії пенальті, адже за регламентом турніру екстратайми не проводяться.

Першим схибив Інтер, але промахи від Кітели та Кваса поставили львів'ян на межу вильоту. Врятував команду резервний кіпер Ванівський, який вийшов замість Герети в кінці основного часу спеціально під серію пенальті.

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Що далі

Одразу два наступні удари міланці не реалізували, а вирішальний постріл з позначки наніс Роман. Це допомогло Руху створити гучну сенсацію, вибивши чинного чемпіона Італії U-19.

Свого суперника по 1/8 фіналу Рух дізнається 13 лютого під час жеребкування. Ним може стати одна з наступних команд:

Ліверпуль

Атлетіко

Барселона

Спортінг

Мілан

Реал Мадрид

Манчестер Сіті

ПСЖ

Шахтар же свій поєдинок першого раунду плей-офф почне о 19:00 за київським часом. Суперником підопічних Оскара Ратулутри стане хорватський Хайдук зі Спліта.