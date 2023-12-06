Тренер Валенсії відреагував на дебютний гол Яремчука

Форвард збірної України Роман Яремчук відзначився дебютним голом за іспанську Валенсію. Українець перервав свою безгольову серію.

Гол Романа Яремчука приніс перемогу Валенсії над Аросою (1:0) в 1/32 фіналу Кубка Іспанії. На 81-й хвилині поєдинку Рубен Бараха замінив українського форварда.

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Бараха: Яремчук виконав хорошу роботу

Після поєдинку головний тренер Валенсії Рубен Бараха прокоментував перемогу в матчі Кубка Іспанії та похвалив Яремчука.

Ми знаємо, якими бувають ці матчі і знаємо історію Кубка. Суперник тиснув на нас на своєму полі. У першому таймі в нас було більше контролю. У другій половині ми дали їм можливість додати. Головне, що ми пройшли далі. Ми краще інтерпретували перший пас, простір. Яремчук виконав хорошу роботу з цими типами рухів. Про це ми говорили в перерві,

– сказав Бараха.

Також тренер "кажанів" пояснив заміну українця наприкінці поєдинку.

Заміна Яремчука була запланована. Він давно не грав багато хвилин, і ми вирішили, що його потрібно замінити, тому що він знадобиться нам у п'ятницю. Також у нас була можливість випустити Альберто Марі і дати йому зіграти, чого він не міг зробити 4 місяці. Усім потрібні хвилини, і Кубок - це можливість для них. Роман забив гол. Це теж добре для нього,

– відзначив Бараха.

Яремчук в Іспанії

Нагадаємо, що Роман Яремчук на правах оренди поповнив Валенсію на початку вересня 2023 року.

Українець повинен був замінити травмованого основного форварда "кажанів" Уго Дуро.

Однак нападник довго не міг відкрити лік забитим голам. Лише в 11-му поєдинку за Валенсію Роман забив дебютний гол.

Зазначимо, що в поточному сезоні Яремчук відзначився забитими голами за Брюгге. У матчах Ліги конференцій Роман забив 4 голи.

Свій наступний матч Валенсія зіграє 8 грудня. У поєдинку 16 туру "кажани" на виїзді зустрінуться з Хетафе.