Присоромив Зінченка на Емірейтс: Мудрик може отримати наставника з Португалії

Рубен Аморім один із кандидатів на пост головного тренера Челсі. Раніше він зі своєю командою перемагав Арсенал на їхньому домашньому стадіоні.

Наставник португальського Спортінга Рубен Аморім увійшов у сферу інтересів лондонського Челсі. "Аристократи" у пошуках постійного наставника.

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Рубен Аморім – четвертий і останній тренер у списку "пенсіонерів". Лондонський колектив уже провів перемовини з очільником лісабонського клуба, оскільки Челсі шукає фахівця, який буде на посаді головного тренера команди уже на постійній основі. Раніше повідомлялося, що Френк Лемпард має шанс залишитись на чолі "аристократів", проте наразі його результати з командою не прогнозують йому світлого майбутнього.

Керівники лондонського колектива, можливо, й відразу не надто вірили в успіх Лемпарда у Челсі, або ж просто перестраховувалися. Нагадаємо, що столичний колектив також веде переговори з іншими кандидатами в наставники клуба. Серед них тільки гучні імена, яким уже приписували статус головного тренера Челсі, а саме: Юліан Нагельсманн, Луїс Енріке та Маурісіо Почеттіно.

Рубен Аморім на чолі Спортінга