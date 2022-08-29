Звезду Барселоны ограбили и избили в собственном доме Испании

В дом нападающего Барселоны Пьер-Эмерика Обамеянга ворвались воры. Футболиста избили и ограбили в собственном доме.

Детали неприятного инцидента

Звездный футболист подвергся вооруженному нападению в своем доме в Кастельдефельсе (Каталония, Испания).

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Этот инцидент произошел в ночь с 28 на 29 августа. Около часа ночи по меньшей мере четверо злоумышленников ворвались в дом футболиста, угрожали огнестрельным оружием и железными прутьями, а также избили Обамеянга.

Воры запугивали потерпевшего и его жену оружием, пока им не удалось открыть сейф, из которого они забрали несколько драгоценностей.

Полицию вызвала супруга футболиста. В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленников. Как сообщают очевидцы, злоумышленники скрылись на белом Audi A3.

Обамеянг перешел в Барселону на правах свободного агента в январе 2022 года. В Испании форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

В воскресенье, 28 августа, в матче 3-го тура чемпионата Испании Барселона разгромила Вальядолид. Каталонцы уничтожили соперников четырьмя голами.