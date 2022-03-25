Звездный вратарь ПСЖ разместил у себя дома 30 украинских беженцев

Вратарь парижского ПСЖ Кейлор Навас не остался в стороне от войны в Украине. Костаринец предоставил у себя в доме жилье 30 нашим соотечественникам.

Не остался в стороне

По информации источника, для этого футболист организовал 30 спальных мест в домашнем кинотеатре.

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Отмечается, что жена Наваса готовит беженцев и вместе с ними молится за мир в Украине.

В этом сезоне за ПСЖ Навас провел 22 матча, пропустил 21 гол и восемь раз покидал свои ворота в неприкосновенности.