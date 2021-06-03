Звезда Зубков и торт для Караваева: как игроки прошли посвящение в сборной Украины – видео

Футболисты сборной Украины умеют развлекаться не только на футбольном поле, но и за его пределами. Новички национальной команды традиционно прошли посвящение песнями.

Посвящение и концерт от футболистов

Сборная Украины по футболу продолжает в Харькове готовить к Евро-2020, который стартует уже 11 июня. Футболисты на ужине 2 июня устроили небольшой концерт.

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В этот день свой 29-й день рождения отпраздновал защитник сборной и Динамо Александр Караваев. В команде его поздравили двумя праздничными тортами, а первым кусочек сладости достался главному тренеру сборной Украины Андрей Шевченко. Караваев уже в пятый раз празднует свой день на сборах в сборной.

Также посвящение в члены сборной Украины прошли новички национальной команды, каждый из которых традиционно исполнил песню. Звездой вечера стал Александр Зубков. Игрок Ференцвароша исполнил песню российского рэпера L'One под названием "Мне нужен только мяч". Но это было только начало. Впоследствии футболист взорвал зал еще и песней "Вечериночка", которую поют MONATIK и Вера Брежнева. С небольшой сцены можно было услышать, как украинские синглы, так и иностранные.

Напомним, что 3 июня наших ребят ожидает матч в Днепре, где состоится поединок против Северной Ирландии. А уже 7 июня украинцы сыграют в Харькове против Кипра.

Подопечные Андрея Шевченко матчем против Нидерландов стартуют на Евро-2020. Противостояние состоится 13 июня.

Видео посвящения в сборной и дня рождения Караваева