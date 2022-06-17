Звезда Ливерпуля Мане сыграл в футбол в родном Сенегале: вместо поля было вязкое болото

Садио Мане – один из топовых футболистов, которые не поймали звездочку в своей успешной карьере. Лидер Ливерпуля, который вскоре сменит английскую Премьер-лигу, приехал в родной Сенегал.

Сыграл в футбол с друзьями детства

Один из лучших вингеров мира посетил родной городок Бамбали в Сенегале. Садио Мане безо всякой звездности присоединился сыграть футбол с друзьями.

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На своей странице в инстаграмме футболист трогательно написал: "Вернулся туда, где все начиналось". Игрок Ливерпуля сыграл под проливным дождем, а вместо качественного травяного газона под ногами месил вязкое болото.

На фото видно, в каких ужасающих условиях бегают в футбол местные жители. Это даже сложно назвали полем. Но Садио не из тех, кого пугают подобные условия.



Мане посетил родной Сенегал / Фото с инстаграмма футболиста

Мане стал примером, как не растерять простоту в успешной жизни

Мане максимально близок к народу и не забывает заботиться о своем родном городке. 30-летний левый вингер английского клуба за свой счет строит там учебное заведение для школьников и взялся за строительство больницы, которая будет предоставлять местным качественное медицинское обслуживание.

Также Мане хочет показать землякам, что такое играть в футбол на классном поле. Садио хочет постелить в городке качественный травяной газон, чтобы в следующий раз уже в привычных условиях провести с друзьями детства футбольный матч.

Садио является одним из самых талантливых игроков Ливерпуля, за свою работу на поле получающих сумасшедшие средства. Но даже деньги не отняли простоту у Мане. Игрок "мерсисайдцев" в свое время попал в объективы камер с разбитым телефоном.

Футболист отмечал, что его дорогие вещи не принесут миру ничего хорошего. Вместо этого игрок занялся строительством стадионов, школ и выделяет за деньги ежемесячно бедным семьям в родном Сенегале.

Мане очень близок, чтобы сменить Ливерпуль на Баварию. О своем уходе из клуба Садио уже якобы сообщил тренерский штаб и команду. В английском клубе сенегалец выступает с 2016 года, а его соглашение с "мерсисайдцами" рассчитано до конца июня 2023-го.