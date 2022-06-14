"Изнасилование, убийства россиян шокировали весь мир": Шевченко побывал в родном районе в Киеве

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает помогать Украине и рассказывает миру о преступлениях российской армии. Легендарный футболист посетил свой родной район в Киеве, также пострадавший от оккупантов.

Шевченко своими глазами увидел последствия "русского мира"

Шевченко во время визита в Киев побывал в Оболони – его родном районе. От российской ракеты пострадал стадион, где он играл, а также соседние дома.

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Экс-наставник "сине-желтых" рассказал, какие чувства вызывает его увиденное, а также назвал геноцидом действия русской армии.

Что я почувствовал, когда увидел ужасы войны в Украине? Разорение. Как и в первые дни войны с начала – это было разорение, непонятная ситуация, непонятно, как это могло произойти. Сейчас мы все отлично понимаем. Жестокость русской армии, которую они проявили в Ирпене, Бучи – это геноцид украинского народа,

– подчеркнул Шевченко.

Легендарный футболист рассказал о своих родных, которые с первых дней полномасштабной войны были в Киеве.

"Видел много снимков разрушенных домов. Но вживую я этого не видел, сегодня я приехал сюда впервые. Первой мне позвонила моя мама. Она слышала очень сильный удар возле того места, где она живет. Была повреждена радиостанция. Я пытался постоянно общаться. Это было тяжело", – отметил экс-тренер сборной.

По словам Шевченко, его больше всего шокировали новости об увольнении Киевщины.

Была ли новость, накрывшая меня? Очень многое. Но меня все больше накрыл после того, как уволили Бучу, Гостомель и начали выходить факты тех зверских действий русской армии. Изнасилование, убийства – это, конечно, просто шокировало весь мир,

– добавил экс-игрок.

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