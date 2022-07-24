Зозуля рассказал, кто из украинских спортсменов больше всего пожертвовал на армию

Роман Зозуля не только футболист по призванию, но и крупный волонтер и соучредитель благотворительного фонда "Народная армия". Бывший игрок сборной Украины рассказал, кто вносил самые денежные взносы в его фонд.

Зозуля: На мой фонд самый большой донат был от "S1mple"

32-летний нападающий, который с 2016 года выступает в Испании, назвал имени трех украинских спортсменов, наиболее вытащивших из собственного кармана на счету благотворительного фонда, помогающего нашим бойцам. Роман Зозуля выделил двух игроков сборной Украины – Александра Зинченко и Виталия Миколенко.

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Однако самые большие пожертвования в фонд сделал лучший игрок в Counter-Strike Александр Костылев по прозвищу S1mple.

На старте мы смахивали, и Зинченко сразу дал 25 тысяч фунтов, Миколенко еще. Все ребята сбрасываются. Я их сразу добавил в группу, где сказал, чтобы каждый отметил, сколько может сейчас сбросить деньги. Кто сразу давал 15 тысяч, кто - 30 тысяч, кто - 20 тысяч евро. На мой фонд самый большой донат был от "S1mple". Знаете – лучший игрок в СS, Александр Костылев. Он сразу дал 1 миллион гривен и 15 тысяч долларов. И это только в первые дни войны,

– рассказал Зозуля.

Отметим, что Роман Зозуля волонтерит на нужды украинской армии еще с года, когда в Донбассе начались боевые действия. Футболист помогает не только финансово, но и закупает транспорт и другие военные принадлежности.

Украинские футболисты, выступающие за границей после 24 февраля, создали фонд, где финансово помогают Украине в войне против России. По словам Руслана Малиновского, инициатором такой идеи стал бывший тренер "Динамо" Сергей Ребров.