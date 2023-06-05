Златан Ибрагимович: голы в стиле каратэ, след в истории Украины и памятник при жизни

Он никогда не становился победителем Лиги чемпионов. И ни разу не забивал на чемпионате мира. Но даже несмотря на это, Златан Ибрагимович – легендарный футболист. 4 июня 2023 года он официально объявил об окончании карьеры. В 41 год.

О Златане Ибрагимовиче можно написать немало. Его футбольная карьера (да и жизнь вне футбольного поля) полна немалым количеством перипетий, значительная часть из которых вызвана именно взрывным характером шведского футболиста боснийского происхождения.

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Здесь собрано несколько таких историй, которые могут показать, как неоднозначен был Златан Ибрагимович как футболист.

Установили памятник при жизни

Чтобы понять насколько большое влияние Ибрагимович имеет на футбол в Швеции, то стоит указать, что ему установили памятник еще при жизни. И когда он еще выступал. Произошло это 8 октября 2019 года на площади между старым и новым стадионами футбольного клуба Мальме, воспитанником которого и является Ибрагимович.

И этот памятник все-таки стал достопримечательностью в городе. Правда не так, как бы этого хотелось его авторам, местным властям и самому футболисту. Уже в ноябре того же года Ибрагимович стал совладельцем шведского футбольного клуба Хаммарбю из Стокгольма. Как на это отреагировали фанаты Мальмё, для которых Хаммарбю – один из принципиальных соперников? Совершенно очевидно – памятник подвергся нападениям вандалов, несколько раз его повредивших. Они его постоянно заливали краской, наносили разные надписи (в том числе "Иуда"). В один из моментов пытались отрезать ногу. Если с ней не удалось, то нос и палец памятнику отрезали.



Изуродованный памятник Ибрагимовичу в Мальме в 2019 году / фото twitter.com/Aftonbladet

Голы в стиле каратэ

Футбол – не единственное увлечение Ибрагимовича. В детстве он занимался и каратэ. И кое-что из единоборств взял и в свой футбольный арсенал. Во время игр он много раз ими пользовался. И здесь невозможно не отметить гол, который он забил в таком стиле.

Ибрагимович выступал на четырех чемпионатах Европы. Первый прошел в 2004 году. И дебют выдался на славу. В первом же матче он забил в ворота Болгарии (правда с пенальти). А во втором матче шведы играли против итальянцев. И в конце встречи, когда они уступали в счете, Ибрагимович невероятным образом сумел сравнять счет. В прыжке, находясь спиной к воротам, он пяткой пробил так, что мяч влетел под перекладину над соперником. Игра закончилась вничью 1:1.

Видеообзор матча Италия – Швеция на Евро-2004

Но едва не лучший свой гол в стиле каратэ Ибрагимович забил в ворота Англии. Случилось это 14 ноября 2012 года в товарищеском матче. Форвард тогда открыл счет в первом тайме, но еще до перерыва англичане отличились дважды. На 77-й минуте Ибрагимович сравнял счет, на 84-й минуте вывел Швецию вперед, а на 90+1 минуте создал то, что можно назвать футбольным чудом. Это лучше увидеть.

Видео невероятного гола Ибрагимовича в ворота Англии

И стоит ли удивляться, что именно этот гол получил премию ФИФА имени Ференца Пушкаша, который вручается игроку, забившему самый красивый гол года.

Бил и чужих, и своих

Правда, не всегда приемы по каратэ Ибрагимович использовал лишь для того, чтобы забивать гол. Из-за своего безудержного характера часто от него страдали и соперники. А также и партнеры по команде. Еще в 2010 году, во время первого прихода в Милан, он на тренировке подрался из Огучи Оньеву. Драка была достаточно большой, ведь оба футболиста коренастые и не хотели уступать.

В 2011 году от шведа пострадал уже другой партнер по команде Антонио Кассано. Тогда Милан завоевал чемпионство (первое за семь лет). После матча Кассано давал интервью журналистам. Проходивший мимо Ибрагимович решил ногой нанести удар в голову игроку. Удар хоть и не был тяжелым, но удивление у всех присутствующих таки вызвал.

Видео удара Ибрагимовича в голову Кассано

В истории сборной Украины

Ибрагимовичу пришлось играть и против сборной Украины. Он вошел в историю нашей команды.

Впервые на чемпионат Европы сборная Украины попала в 2012 году, когда принимала турнир. И сборная Швеции была одним из соперников украинцев в группе. Именно против Швеции сборная Украины и сыграла дебютный матч на чемпионате Европы – 11 июня 2012 года в Киеве на НСК "Олимпийский".

Открыл счет в этом матче именно Ибрагимович. Возможно гол по зрелищности и не впечатляет (по сравнению с другими голами шведа), но историческим он таки стал.

Видеообзор матча Украина – Швеция на Евро-2012

Правда, этот гол не помешал сборной Украины победить – на гол Ибры украинцы ответили дублем Шевченко и одержали победу.

Возвращение Бога

Самоуверенность – это одна из характеристик Ибрагимовича. Он всегда хотел лучшего. И не боялся сравнивать себя с Богом. Даже автобиографию "Адреналин" он начинает с описания себя как бога, но которому присуще все человеческое. "Ок, сдаюсь. Мне 40. Я – бог, но старейший бог. Наконец я признаю это. Признаю – мое тело уже не то, что раньше".

После Евро-2016 он объявил об окончании карьеры в сборной Швеции. Но когда был нужен команде, то в начале 2021 года снова надел желто-синюю футболку. "Возвращение Бога" – именно так подписал он этот момент. И в первом же матче по возвращении отдал результативный пас. Да, в стиле каратэ.

И только травма помешала ему принять участие в Евро-2020. И там снова шведам пришлось играть против сборной Украины.

Не менее эффектным было его возвращение и в Милан. Туда он вернулся в конце 2019 как свободный агент. Хотя уже тогда подумывал об окончании карьеры. Но решил бросить себе новый вызов. В то время ему было 38 лет. И он пообещал, что Милан с ним станет чемпионом Италии (в последний раз "россонери" побеждали в Серии А еще при предыдущем приходе нападающего в 2011 году). Так и вышло. Правда, не сразу. В 2020 году команда окончила чемпионат на шестой позиции. Уже в 2021 году – на второй. А в 2022 году снова стала чемпионом.

В 2023 году, 4 июня, во время последнего матча чемпионата Италии. Ибрагимович официально объявил об окончании карьеры футболиста. И вот так с ним простился стадион "Сан-Сиро".

Видео прощание с Ибрагимовичем болельщиками Милана