Когда увидел возвращение Ярмолы в Динамо: легендарный швед может сенсационно возобновить карьеру

Легендарный швед Златан Ибрагимович может снять футбольные бутсы с гвоздя. Бывший нападающий Милана размышляет о возобновлении карьеры.

Абсурдность всей этой ситуации добавляет то, что Златан попрощался с футбольной карьерой только 4 июня 2023 после матча Милана против Вероны (3:1). Тогда на церемонии прощания швед не сдержал слез. А уже 26 июня появились слова Ибрагимовича о его возможном возвращении на футбольное поле.

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Легендарный швед интригующе ответил на вопрос о работе на административном посту в итальянском клубе Милан. Он не исключил, что может снова надеть "красно-черную" футболку "россонери". Недолго швед выдержал без футбола. Возможно, мы снова увидим Златана в игре.

Горжусь тем, что люди хотят видеть меня в клубе даже если это будет неигровая должность. Милан навсегда останется в моем сердце, учитывая то, что мы с ним прошли. Сейчас я не тороплюсь, посмотрим, что будет дальше. Прошло всего три недели, может быть, я вернусь на поле, кто знает. Возможно, уже через месяц я буду в тренировочном лагере с Миланом,

– заявил Ибрагимович.

Златан не обращает внимания на возраст. Ведь 3 октября 2023 Ибрагимовичу исполнится уже 42 года.

Слова шведа похожи, что постоянных заявлений самого узнаваемого бойца мира Конора МакГрегора, который несколько раз заканчивал и возобновлял свою спортивную карьеру.

Напомним, что перед этим прощанием был слух, что Златан уйдет из Милана и продолжит карьеру в другом итальянском клубе. Но все произошло совсем по-другому.