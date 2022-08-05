Звезду НБА арестовали в аэропорту: его обвиняют в употреблении марихуаны
Источник:TMZ
Экс-игрок НБА Имана Шамперта арестовали по обвинению в совершении уголовного преступления. Дело связано с наркотиками.
Игроку грозит до двух лет заключения
Чемпион НБА Иман Шамперт был арестован по обвинению в перевозке наркотиков в аэропорту Далласа. Сам же спортсмен признался, что употреблял марихуану.
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Шамперт перевозил 170 граммов вещества, которое в ходе экспертизы дало положительный результат на марихуану.
Шамперт собирался сесть на самолет, летевший в Лос-Анджелес, чтобы посетить дочь. Полиция сообщила, что сейчас игрок находится под арестом и уже доставлен в тюрьму.
32-летнему чемпиону НБА в составе Кавальерс грозит до двух лет лишения свободы и штраф в размере 10 тысяч долларов, если его осудят по обвинению в совершении уголовного преступления.
Что известно об игроке
- Шамперт не играл в НБА с сезона 2020/2021, когда провел две встречи за Бруклин.
- В общей сложности американец сыграл 461 матч в НБА, набирая в среднем 7,2 очка, делая 3,3 подбора и 1,8 передачи.