Звезду НБА арестовали в аэропорту: его обвиняют в употреблении марихуаны

Экс-игрок НБА Имана Шамперта арестовали по обвинению в совершении уголовного преступления. Дело связано с наркотиками.

Игроку грозит до двух лет заключения

Чемпион НБА Иман Шамперт был арестован по обвинению в перевозке наркотиков в аэропорту Далласа. Сам же спортсмен признался, что употреблял марихуану.

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Шамперт перевозил 170 граммов вещества, которое в ходе экспертизы дало положительный результат на марихуану.

Шамперт собирался сесть на самолет, летевший в Лос-Анджелес, чтобы посетить дочь. Полиция сообщила, что сейчас игрок находится под арестом и уже доставлен в тюрьму.

32-летнему чемпиону НБА в составе Кавальерс грозит до двух лет лишения свободы и штраф в размере 10 тысяч долларов, если его осудят по обвинению в совершении уголовного преступления.

Что известно об игроке