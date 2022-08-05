Зірку НБА заарештували в аеропорту: його звинувачують у вживанні марихуани

Ексгравця НБА Імана Шамперта заарештували за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину. Справа пов'язана з наркотиками.

Гравцеві загрожує до двох років ув'язнення

Чемпіон НБА Іман Шамперт був заарештований за звинуваченням у перевезенні наркотиків в аеропорту Далласа. Сам же спортсмен зізнався у тому, що вживав марихуану.

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Шамперт перевозив 170 грамів речовини, яка під час експертизи дала позитивний результат на марихуану.

Шамперт збирався сісти на літак, що летів до Лос-Анджелеса, щоб відвідати дочку. Поліція повідомила, що зараз гравець перебуває під арештом і вже доставлений до в'язниці.

32-річному чемпіону НБА у складі Кавальєрс загрожує до двох років ув'язнення та штраф у розмірі 10 тисяч доларів, якщо його засудять за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину.

Що відомо про гравця