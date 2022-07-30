Зинченко выиграл первый трофей в составе Арсенала: "канониры" разгромили Севилью 6:0

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе Арсенала на финал товарищеского турнира Emirates Cup. Его команда одержала победу.

Зинченко в матче за Арсенал вышел на позиции левого защитника. И провел на поле 78 минут. После чего был заменен.

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К этому времени "канониры" забили в ворота Севильи пять голов. Уже в первом тайме к 19 минуте счет на табло был 4:0. Дважды отличились Сака и еще один бывший игрок МанСити Габриэль Жезус. После перерыва Жезус забил еще один гол, оформив хет-трик.

Дополнил разгром Нкетия, забивший шестой гол в ворота Севильи незадолго до конца матча.

Уже 5 августа Арсенал стартует в АПЛ гостевым матчем против Кристал Пэлас.