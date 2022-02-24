Зинченко вместе с женой вышел на протест в Манчестере против российской агрессии в Украине
Источник:Инстаграм Александра Зинченко
Игрок сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко вышел на акцию протеста в Манчестере против российской агрессии в Украине. Футболист был вместе с женой.
Зинченко поддержал Украину
В Манчестере состоялся митинг против нападения России на территорию Украины. Украинцы, проживающие в городе собрались, чтобы поддержать родную страну.
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На протест также вышел и Александр Зинченко вместе со своей женой Властью. Вместе с другими участниками они скандировали: "Слава Украине!".
Видео митинга
Ранее игрок сборной Украины активно высказывал свою позицию в социальных сетях.
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