Собрав четыре топовые сборные: Зинченко нашлось место среди легенд АПЛ

Александр Зинченко попал в одну из четырех сборных АПЛ. Однако команда Александра проиграла битву симпатиям болельщиков лиги.

Выступления украинского универсального футболиста отметили тем, что он попал в список легендарных футболистов Английской Премьер-лиги. Зинченко составил компанию Суаресу, Джерарду и другим.

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Авторитетность зашкаливает

Один из именитых пользователей твиттера решил заинтересовать футбольных болельщиков и сделать опрос. Он решил составить четыре сборные Английской Премьер-лиги, сформировавшиеся из нынешних звезд Англии и бывших легендарных футболистов. Также каждой из команд подобрали именитого тренера, среди которых Хочеп Гваридола, Арсен Венгер, Юрген Клопп (в команду в который и попал Зинченко) и Алекс Фергюсон.

Пользователь устроил опрос: "какая из команд сможет выиграть лигу?", отметив, что каждый из внесенных в сборные игроков находится в своей лучшей форме. Александр Зинченко смог попасть в одну из легендарных команд, "сыграв бок о бок" вместе с Гаретом Бейлом, Стивеном Джерардом и другими легендами АПЛ. Однако фанаты поверили меньше всего в триумф команды украинца.

Первая команда

Петр Чех – Гарри Невилл, Джон Стоунз, Яп Стам, Эшли Коул – Пол Скоулз, Нголо Канте, Сеск Фабрегас – Рияд Марез, Эрлинг Холанд, Тьерри Анри. Тренер – Хосеп Гвардиола.

Команда Гваридолы / твиттер Visual Game

Вторая команда

Аллисон – Кайл Уокер, Рио Фердинанд, Венсан Компани, Энди Робертсон – Фрэнк Лэмпард, Родри, Яя Туре – Мохамед Салах, Робин ван Перси, Эден Азар. Тренер – Арсен Венгер.

Команда Венгера / твиттер Visual Game

Третья команда (коллектив Александра Зинченко)

Давид Де Хеа – Бронислав Иванович, Неманья Видич, Джон Терри, Александр Зинченко – Стивен Джеррард, Клод Макелеле, Давид Силва – Гарет Бейл, Луис Суарес, Садьо Мане. Тренер – Юрген Клопп.

Команда Клоппа / твиттер Visual Game

Четвертая команда

Эдерсон – Трент Александер-Арнольд, Тони Адамс, Вирджил ван Дейк, Патрис Эвра – Кевин де Брюйне, Патрик Виейра, Майкл Эсьен – Криштиану Роналду, Дидье Дрогба, Алексис Санчес. Тренер – Алекс Фергюсон.

Команда Фергюсона / Твиттер Visual Game

Публикация стала довольно популярной, поскольку собрала 1,2 миллиона охвата. В голосовании приняли участие более 32 тысяч человек. Победила команда Ферги (29,2%). Гвардиола и Венгер борются за второе место, которые собрали по 26,9% и 26,3% голосов соответственно, а на победу коллектива Клоппа и Зинченко поверило меньше всего людей – 17,6%.