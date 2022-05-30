Зинченко может стать одноклубником Миколенко
Источник:The Athletic
Судьба Александра Зинченко в Манчестер Сити пока под вопросом. Украинский футболист может оказаться в другом английском клубе.
Еще два претендента на украинца
Пока неизвестно, будет ли Манчестер Сити держать украинского защитника в своей команде. Возможно, "горожане" отпустят Александра Зинченко в другую команду.
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Украинцем интересуются сразу два английских клуба – Ньюкасл и Эвертон. В составе последнего уже выступает один украинский легионер – Виталий Миколенко.
Ранее в СМИ появились слухи, что вроде бы лондонский Арсенал привлекательными условиями может переманить в свой клуб Зинченко. Хотя сам Гвардиола постоянно хвалит украинца за самоотверженность и работу на тренировках.Подробности. По данным Transfermarkt, стоимость Зинченко составляет 25 миллионов евро.
- Эвертон едва спас себе прописку в АПЛ. "Ириски" заняли 16 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Миколенко набрала за 38 туров всего 39 очков.
- Ньюкасл расположился немного выше – 11-я позиция, в активе которого 49 баллов.
- МанСити же стал чемпионом Англии, опередив окончившего вторым Ливерпуль лишь на один пункт.
Карьера Зинченко в Манчестере
- Летом 2017 Александр Зинченко поставил подпись под контрактом с Манчестер Сити. Именно под руководством Пепа Гвардиолы украинец получил новую игровую позицию на футбольном поле. Испанский наставник использует Зинченко на левом фланге обороны.
- Обычно Александр является ротационным игроком.
- В сезоне-2021/2022 провел 28 матчей, в которых отличился пятью ассистами.
- Контракт Зинченко с "горожанами" рассчитан до конца июня 2024 года.
- С английским клубом завоевал 11 трофеев.
Пока все мнения и планы Зинченко связаны исключительно со сборной Украины. Александр находится в расположении главной команды страны, отправившейся в Глазго, где сыграет в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии.
Если украинцы победят, то в финальной борьбе сойдутся с Уэльсом (5 июня) за путевку в Катар.