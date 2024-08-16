Зинченко оказался в списке "на выход" из Арсенала
Источник:TeamTalk
Будущее Александра Зинченко в лондонском Арсенале оказалось под угрозой. У "канониров" перебор левых защитников.
Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета заинтересован в приобретении бельгийской звезды Максима де Кейпера, который играет в Брюгге. Талантливый футболист выступает на позиции левого защитника.
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Туманные перспективы Зинченко
Все бы хорошо, но покупка бельгийца ставит под сомнение перспективы украинского легионера. Сейчас в обойме Артеты есть шесть игроков, которые могут закрыть левый фланг защиты: Риккардо Калафиори, Александр Зинченко, Юрриен Тимбер, Якуб Кивер, Киран Тирни и Томиясу Такехиро.
Испанский тренер "канониров" готов попрощаться двумя игроками из тройки: Зинченко, Кивер, Тирани. Японец Томиясу будет играть на правом фланге, а центрбеки Калафиори и Тимбер при необходимости будут страховать левую бровку.
Зинченко будет бороться за место в основе
- Отметим, что до этого Артета говорил о доверии к Зинченко. Возможно, в новом сезоне роль украинца на поле несколько изменится.
- Александр вместе с командой готовился к новому сезону. Украинец даже забил гол в ворота леверкузенского Байера на "Эмирейтс".
- Сезон в АПЛ для Арсенала стартует 17 августа. В первом туре "канониры" сыграют против Вулверхэмптона.