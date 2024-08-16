Зинченко оказался в списке "на выход" из Арсенала

Будущее Александра Зинченко в лондонском Арсенале оказалось под угрозой. У "канониров" перебор левых защитников.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета заинтересован в приобретении бельгийской звезды Максима де Кейпера, который играет в Брюгге. Талантливый футболист выступает на позиции левого защитника.

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Туманные перспективы Зинченко

Все бы хорошо, но покупка бельгийца ставит под сомнение перспективы украинского легионера. Сейчас в обойме Артеты есть шесть игроков, которые могут закрыть левый фланг защиты: Риккардо Калафиори, Александр Зинченко, Юрриен Тимбер, Якуб Кивер, Киран Тирни и Томиясу Такехиро.

Испанский тренер "канониров" готов попрощаться двумя игроками из тройки: Зинченко, Кивер, Тирани. Японец Томиясу будет играть на правом фланге, а центрбеки Калафиори и Тимбер при необходимости будут страховать левую бровку.

Зинченко будет бороться за место в основе