Новый тренер лично заинтересован в трансфере: Зинченко летом может сменить клубную прописку

Сезон-2023/2024 стал не самым успешным для украинского футболиста Александра Зинченка. Он потерял место в основном составе Арсенала и получал немалую критику за свои выступления.

Из-за этого он может покинуть лондонский клуб летом. На него претендует европейский топ-клуб, который накануне сменил главного тренера.

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Экс-одноклубники могут воссоединиться

Уже длительное время за Александром Зинченком следит мюнхенская Бавария. Однако она уволила Томаса Тухеля, что могло изменить планы немецкого гранда.

По информации издания, этого не произошло. Бронзовый призер Бундеслиги не отказался от идеи перехода Зинченка и ожидается, что он может стать первым трансфером в эру нового наставника Баварии Венсана Компани.

Сообщается, что бельгиец лично заинтересован в переходе украинского футболиста, с которым 3 года играл вместе в Манчестер Сити. Ему импонирует стиль Александра Зинченка и он видит замену Альфонсо Дэвису, который, вероятно, покинет команду и перейдет в Реал. именно в бывшем одноклубнике.

. Альтернативным вариантом "ротен" рассматривают Тео Эрнандеса из Милана, но он будет стоить гораздо дороже, поэтому первым выбором считается именно Александр Зинченко. Трансферная стоимость игрока Арсенала оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинский фулбек провел 35 матчей за "канониров", в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его действующее соглашение с Арсеналом истекает 30 июня 2026 года.