Что вы знаете о зимних Олимпийских играх: тест к Играм в Пекине 2022

В Пекине состоятся XXIV зимние Олимпийские игры. Олимпиада в Пекине продлится с 4 по 20 февраля. Перед стартом соревнований предлагаем освежить знания об Олимпийских играх, пройдя тест на сайте 24 канала.

Квест по Олимпийским играм

Как сообщает 24 канал, зимняя Олимпиада могла состояться во Львове, ведь Украина даже подала заявку на проведение Игр. Однако впоследствии ее отозвала. Борьба за победу развернулась между казахским городом Алматы и китайским Пекином.

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Заявка Пекина одержала победу летом 2015 года. Два года спустя был представлен официальный логотип зимних Олимпийских игр. Эмблема называется "зимняя мечта".

В 2019 году организаторы Олимпиады в Пекине представили официальный талисман соревнований. Им стала панда по имени Бин Дуньдунь, одетая в ледяной костюм, напоминающий космический скафандр.

Открытие Олимпийских игр состоится 4 февраля и начнется в 13:55 по киевскому времени. Украину на Олимпиаде представят 45 спортсменов в рекордных 12 видах спорта.

Что вы знаете о зимних Олимпийских играх: тест