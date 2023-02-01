Мудрик стал частью сумасшедшей кампании Челси: итоги зимнего трансферного окна-2023

Английские клубы оккупировали трансферный рынок, подписав самых дорогих футболистов. Особняком стоят подопечные Грэма Поттера, которые только за январь потратили на новых игроков более 350 миллионов евро

Доминация АПЛ

В ночь с 31 января на 1 февраля в европейских топ-лигах закрылось трансферное окно. В течение ряда украинских футболистов сменили клубы – Малиновский, Мудрик, Цыганков, Соболь, Забарный и т.д.

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В течение января европейские клубы потратили более 900 миллионов евро на закупки, пишет 24 канал. Особо стоит выделить Челси, который отдал 40% от этой суммы – 363 миллиона. Остальные команды не дотянули даже до отметки в 70 миллионов евро.

Кроме украинца Мудрика, лондонцы подписали еще семь футболистов. Интересно, что в ТОП-10 среди клубов с самыми большими затратами девять представляют АПЛ. Десятой же является французский Марсель, куда перебрался Руслан Малиновский.

МЕСТО КЛУБ СУММА ИГРОКИ 1 Челси 363,6 миллиона евро Энцо Фернадес

Михаил Мудрик

Бенуа Бадиашиль

Нони Мадуэке

Мало Гюсто

Андрей Сантос

Давид Датро Фофана

Жоау Фелиш 2 Саутгемптон 63,2 миллиона евро Камалдин Сулемана

Пол Онуачу

Карлос Алькарас

Мислав Оршич

Джеймс Бри 3 Арсенал 60,3 миллиона евро Якуб Кивиор

Леандро Троссар

Жоржиньо 4 Борнмут 56,2 миллиона евро Илья Забарный

Данго Уаттара

Антуан Семенйо

Матиас Винья

Хамед Траоре

Даррен Рендольф 5 Ньюкасл 49,3 миллиона евро Энтони Гордон

Харрисон Эшби

Гаранг Куол 6 Ливерпуль 42 миллиона евро Коди Гакпо 7 Лидс 41,2 миллиона евро Жоржиньо Рюттер

Максимилиан Вебер

Вестон Маккенни 8 Марсель 40 миллионов евро Витинья

Аззедин Унахи

Руслан Малиновский 9 Вулверхемптон 38,5 миллиона евро Жоау Гомес

Марио Лемина

Пабло Сорабия

Крейг Доусон

Даниэль Бентли

Матеус Кунья 10 Лестер 31 миллион евро Гарри Суттер

Виктор Кристиансен

Тете

Челси сорвало крышу

Что интересно, за этот сезон Челси уже приобрел 16 игроков на 629 миллионов евро (с учетом летних трансферов). Этот показатель стал рекордным за всю историю футбола.

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Ранее это достижение принадлежало Барселоне, которая за сезон 2017-2018 потратила 380 миллионов евро. То есть, Челси после прихода Тода Боэли к руководству почти вдвое перебил предыдущий рекорд!

Все новички Челси в этом сезоне: