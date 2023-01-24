"Менталитет победителя, которого не хватало Арсеналу": известный журналист в шоке с игрой Зинченко

Александр Зинченко продолжает зажигать в футболке Арсенала. Украинец стал лучшим в матче против Манчестер Юнайтед.

Зинченко провел просто феноменальный матч по футболке Арсенала. Александр принял участие в обеих голевых атаках, результативными ударами заканчивал нападающий Нкетиа.

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Морган: Это то, чего нам не хватало столько лет

Украинец заслуженно получил признание и стал лучшим игроком матч против Манчестер Юнайтед. Фанаты Арсенала просто забрасывала Зинченко комплиментами после игры. Еще один фанат Пирс Морган, известный журналист, выразил свое восхищение от игры украинского футболиста на своей странице в твиттере.

Это то, чего нам не хватало столько лет – игроков с ментальностью победителя,

– написал Морган.

Такими словами Морган отреагировал на мощный комментарий Зинченко: "Когда я пришел в Арсенал, я сказал: "Забываем о топ-3 или что-то такое, нам надо думать о титуле". Некоторые ребята только посмеялись, но теперь уже никто не смеется".

Обычные болельщики Арсенала уже даже придумали прозвище для Зины в бразильском стиле – Зинченкидинью. Также фанаты "канониров" называют Александра лидером-капитаном, но без повязки.

Напомним, что Зинченко перешел в лондонский клуб 22 июля 2022 из Манчестер Сити. Александр успел провести в футболке "канониров" 15 матчей, в которых отличился дебютной голевой передачей. К сожалению, травмы помешали украинцу сыграть больше, но этого уже хватило, чтобы влюбить в себя фанатов Арсенала.

Добавим, что матч против МЮ закончился в пользу Арсенала 3:2. Победный гол на 90-й минуте забил Эдди Нкетиа. Участие в результативной атаке тоже принял Зинченко, который в этот вечер был чуть ли не в каждой части футбольного поля. Что и подтверждают статистические данные.

Победа позволила подопечным Микеля Артеты продолжить путь к чемпионству в АПЛ. Отрыв от МанСити составляет 5 баллов.

27 января Зинченко впервые сыграет против "бывших". В этот день Арсенал проведет матч против МанСити в рамках четвертого круга Кубка Англии.