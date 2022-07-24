Легенда Карпат и Шахтера станет новым тренером Металлиста, – Бурбас

На тренерском мостике Металлиста могут произойти очередные кадровые перемены. Новым главным наставником харьковского клуба станет Василий Кобин.

Неожиданный поворот событий

По информации журналиста Игоря Бурбаса, новый сезон харьковский Металлист начнет под руководством Василия Кобина. Хотя сначала сообщалось, что бывший тренер Минаю будет исполнять обязанности спортивного директора харьковчан.

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Однако теперь произошли некоторые изменения. Бурбас в своем телеграмм-канале заметил, что Кобин уже собирает свой тренерский штаб.

А все потому, что Александр Призетко нет нужной лицензии Pro.

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Интересно, что еще 14 июля Металлист тоже уведомил эту информацию об отсутствии лицензии, поэтому на его место исполнять обязанности главного тренера назначили Олега Ратия.

Призетко же будет в тренерском штабе Ратия вместе с Андреем Диканем, Русланом Фоминым и Александром Близнюком.

В этой же новости была информация о Кобине, который стал спортивным директором клуба.

Что известно о тренерской карьере Кобина