Жуниор Мораес забил гол в первом матче после возвращения: видео

Жуниор Мораес восстановился после повреждения. И в первом матче, в котором вышел на поле, забил гол.

Голевое возвращение

Жуниор Мораес получил травму во время тренировки в апреле 2021 года. Поэтому он пропустил остаток предыдущего сезона, Евро-2020 в составе сборной Украины и почти все матчи команды в новом сезоне.

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В конце 2021 года у него истекал контракт с Шахтером. В клубе его продлили еще на 6 месяцев – до июня 2022 года.

Шесть месяцев длилась реабилитация Мораеса. И только 7 декабря он впервые попал в заявку Шахтера на матч против Шерифа в Лиге чемпионов. Но на поле в этом матче он так и не вышел.

11 декабря Мораес попал в заявку Шахтера на матч против Александрии. И на 75-й минуте вышел на замену. К тому времени счет был 1:1.

И через две минуты именно Мораес вывел "горняков" вперед в счете. Он воспользовался ошибкой Цурикова, махнувшего мимо мяча в собственной штрафной, и забил гол в ворота Билыка.

Видео гола Мораеса