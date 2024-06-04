"Физические возможности будут уже не такие": титулованная француженка рассказала, когда уйдет из биатлона

Жюлья Симон рассказала, когда закончит спортивную карьеру. Биатлонистка не планирует долго оставаться в спорте.

Франция хочет проводить зимние Олимпийские игры в 2030 году, из-за чего страна сняла свою заявку на проведение чемпионата мира по биатлону 2028 года. Этот факт может сыграть ключевую роль в решении Жюльи Симон о продолжении карьеры.

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Жюлья Симон планирует участие только в Олимпиаде-2026

Француженка отметила, что хотела завершить карьеру на домашнем чемпионате мира-2028 по биатлону.

Круг мог замкнуться, однако снятие французской заявки (на проведение чемпионата мира-2028 – 24 канал) меняет ситуацию. Но не настолько, чтобы продолжать до 2030-го. Тогда мне исполнится уже 34 года, и физические возможности у меня будут не такие, как сейчас. Держу в голове Олимпиаду-2026, мы уже готовимся к высоте, которая там будет,

– рассказала биатлонистка.

Отметим, что Жюлья Симон является многократной победительницей и призером этапов Кубка мира в личных дисциплинах и эстафетах. Она также стала чемпионкой мира в 2021 году в одиночной смешанной эстафете вместе с Антоненом Гигонна, а также является серебряным призером Олимпиады-2022 в смешанной эстафете.