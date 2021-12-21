Живописные Мальдивы: как отдыхают звезды сборной Украины в отпуске – горячие фото

Не успели все отойти от последнего тура УПЛ в первом круге, когда футболисты уже улетели на отдых. Больше всего игроков выбрали местом для отпуска Мальдивы.

Дружеские отношения "горняков"

В марте футболистов сборной Украины ожидет сверхсложный экзамен. 24 марта "сине-желтые" на выезде померяются силами с Шотландией в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

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Украинцам нужно победить шотландцев, а затем одолеть победителя пары Уэльс – Австрия, чтобы получить путевку в Катар. До этого всего футболистов ожидает второй круг УПЛ. Поэтому в отпусках игроки национальной команды выбрали полный релакс без больших активностей и в кругу семьи.

Опытные игроки Шахтера Тарас Степаненко и Сергей Кривцов решили не расставаться в отпуске. "Горняки" вместе с семьями полетели на Мальдивы. Наиболее активна в соцсетях жена Степаненко.

Большая семья игрока Шахтера / Фото из инстаграма Тараса Степаненко

Центрбек сборной и Шахтера Николай Матвиенко проводит время в отпуске не только с семьей. Вместе с ним на Мальдивах отдыхает большая семья голкипера Шахтера Андрея Пятова.



Семья Матвиенко / Фото из инстаграма Николая Матвиенко

Цыганков сделал предложение возлюбенной

Если "горняки" уехали за границу с большими семьями, то лидер Динамо Виктор Цыганков сделал первый шаг к созданию своей семьи. Вингер киевлян полетел на Мальдивы с любимой девушкой.

Цыганков решил не терять время и в отпуске сделал предложение руки и сердца своей уже невесте, ответившей согласием.

Виктор коротко подписал фотографию, добавив синее сердечко.

Все только начинается,

– написал динамовец.



Она сказала: "Да" / Фото из инстаграма Виктора Цыганкова



Отдых лидера Динамо / Фото из инстаграма Виктора Цыганкова

Семья Судакова ожидает пополнение

А вот полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков с возлюбленной решили не барть курс на Мальдивы, а выбрали Доминиканы.

Самое милое то, что уже в скором времени в семье 19-летнего футболиста будет пополнение. Георгий трогательно подписал красивые фото из отпуска.

Под твоим сердцем стучится другое. Скоро нас будет трое,

– мило подписал фото Судаков.



Скоро в семье будет пополнение / Фото из инстаграма Георгия Судакова



Судаков с любимой / Фото из инстаграма Георгия Судакова

Один рейс – Мальдивы

Со вторыми половинками свой отпуск проводят другие игроки сборной Украины – Илья Забарный, Анатолий Трубин и Артем Довбик. Талантливые звезды сине-желтой команды тоже отправились отдыхать на Мальдивы.

Забарный с любимой / Фото из инстаграма Ильи Забарного



Герои Украины на Евро-2020/ Фото из инстаграма Артема Довбика



Трубин заслужил отдых / Фото из инстаграма Анатолия Трубина

Бущан ушел на охоту

Георгий Бущан стал одним из немногих, кто не променял холодную заснеженную Украину на солнечные и теплые страны. Голкипер Динамо в компании Артема Федецкого, Олега Герасимюка и Тараса Миши пошли на охоту.



Бущан отдыхает в Украине / Фото из инстаграма Артема Федецкого

Милые хлопоты папочки

Если игроки сборной, выступающие в УПЛ, отдыхают, то Александр Зинченко и остальные футболисты выступают за свои клубы в Европе.

Левый защитник Манчестер Сити Зинченко не только успевает играть в АПЛ, но и заниматься воспитанием дочери Евы.

Отметим, что в матче против Ньюкасла украинец ассистировал Рияду Махрезу.

Зинченко с дочерью / Фото из инстаграма Александра Зинченко