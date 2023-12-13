Украинцы делают разницу: Жирона – лидер по победному показателю в топ-5 европейских лиг

Испанская Жирона проводит отличную первую часть сезона-2023/2024. Однако высокий результат в Ла Лиге команды Мичела Санчеса переносится на общие рейтинги пятерки топовых футбольных лиг.

Жирона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги-2023/2024. За 16 туров "красно-белые" набрали 41 балл. А это на два очка больше, чем у второго мадридского Реала. Команда Мичела Санчеса опережает идущее третьим мадридское Атлетико еще больше – на 7 пунктов (у "матрасников" 34 балла).

Достойно внимания Эта Жирона – лучшая команда, которую я когда-либо видел, – признание Хави после поражения Барселоны.

Среди топовых европейских клубов

Статистический портал Transfermarkt составил рейтинг лучших европейских клубов по количеству побед и голов в текущем сезоне 2023/2024.

В обоих рейтингах Жирона входит в топ-4. Отметим, что жирондинцы лидируют не только в Ла Лиге, но и в списке европейских клубов по количеству побед в этом сезоне – 13 побед в 16 матчах. Последняя была в предыдущем туре испанского первенства против Барселоны 2:4.

В то же время у второго миланского Интера и третьего мадридского Реала по 12 триумфов.



Жирона – лидер в Европе по количеству побед / Фото Transfermarkt

Параллельно тем Жирона в текущем сезоне уже наколотила 38 мячей и идет четвертой в отдельном рейтинге самых результативных команд топ-5 лиг. Столько же голов у парижского ПСЖ, но парижане забили такое количество в 15 поединках, а испанский коллектив – в 16-ти.

Большой вклад в такие высокие и результативные выступления Жироны вносит украинская связка Довбык-Цыганков. Артем наколотил 18 голов (15 – в Ла Лиге) в 9 матчах, а также отдал 6 ассистов. Виктор в 16-ти поединках отличился 3 мячами и столь же голевыми передачами.

Возглавляет рейтинг самых результативных клубов мюнхенская Бавария – 44 гола в 13 встречах. Вторым идет леверкузенский Байер – 39 голов в 14-ти матчах.



Жирона – один из самых результативных клубов сезона / Фото Transermarkt

Уже 18 декабря Жирона может улучшить свою статистику, принимая Алавес (старт в 22:00).