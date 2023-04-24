Сыграет ли Лунин против Цыганкова в украинском противостоянии Ла Лиги: тренер Реала держит интригу

Первый матч 31-го тура Ла Лиги принесет нам украинское противостояние – Жирона Виктора Цыганкова примет Реал. Наставник мадридцев заинтриговал возможным появлением в поединке Андрея Лунина.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти открыл занавес будущей игровой практики Андрея Лунина в текущем сезоне. Итальянский наставник не возразил, что украинский голкипер будет защищать ворота "сливочных" в сезоне-2022/2023.

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Лунин получит еще шанс

Однако Анчелотти не давал 100% уверенности, что мы увидим Лунина в воротах Реала уже в ближайшем поединке Ла Лиги против Жироны. Было бы интересно посмотреть на Андрей в матче против команды другого украинского футболиста Виктора Цыганкова, который уже со старта превратился в настоящего лидера каталонского клуба.

Лунин? Если Куртуа будет в порядке, он продолжит играть. Возможно, Лунин сыграет несколько матчей до конца сезона,

– сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Обратите внимание! Матч Жирона – Реал состоится 25 апреля. Стартовый свисток раздастся в 20:30 (по Киеву). Мадридский клуб с 65 очками идет на втором месте в Ла Лиге, уступая 11 баллов только лидеру сезона Барселоне. Жирона с 38 пунктами занимает 11 позицию.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел за Реал 11 матчей, в которых пропустил 9 голов и 4 раза сыграл на ноль. СМИ активно сватают украинского вратаря в другие испанские клубы. Да и сам голкипер не прочь перейти в другую команду, чтобы получить больше игровой практики. Ведь в мадридском клубе Андрей преимущественно "греет скамью". Соединен соглашением с "Королевским клубом" до 30 июня 2024 года.

Его конкурент Тибо Куртуа, который является первым номером Реала, провел в этом сезоне-2022/2023 уже 29 поединков (16 из них отыграл "всуху"), пропустил 35 мячей. Имеет контракт со "сливочными" до конца июня 2026 года.