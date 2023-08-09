Не обошлось без конфузов: Жирона официально представила Артема Довбика – забавное видео

Каталонский коллектив похвастался трансфером. Украинский нападающий получил возможность провести урок произношения украинских фамилий испанским журналистам.

Жирона представила Артема Довбика. На церемонии нашлось место и курьезному эпизоду.

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Готов "клепать" голы

Каталонский клуб наконец-то официально представил своим болельщикам украинского форварда. Презентация проходила на домашнем стадионе Жироны "Монтиливи", где Довбик сфотографировался с представителями "красно-белых", а также демонстративно набил мяч, продемонстрировав свою технику, хотя такой "скал" не является основным козырем таранного нападающего.

Артем Довбик на презентации / инстаграм Жироны

На представлении самого дорогого подписания в истории каталонского коллектива (Жирона заплатила за Довбика 7 миллионов евро) произошел довольно забавный и курьезный эпизод. Когда представители каталонцев фотографировали Артема с украинским флагом, погода решила напомнить всем о себе и немного подпортить презентацию. Ветер сдул декорации, которые были на фоне нападающего, но все отреагировали смехом на такой инцидент.

Видео конфуза:

К тому же у испанских журналистов возникли определенные проблемы с произношением названия Артема Довбика. Украинский форвард немного растерявшись попытался медленнее объяснить, как правильно звучит его имя и фамилия, что снова подняло на смех представителей тамошнего СМИ. Церемония прошла в положительных тонах.

Видео "урока" от Довбика:

Напомним, что украинский форвард, который будет выступать за "красно-белых" под 9-м номером, уже дебютировал в составе Жироны, однако в товарищеском матче против Лацио (2:1). Артем получит возможность выйти на поле в цветах каталонского клуба впервые именно в официальной игре в субботу, 12 августа. Тогда Жирону ждет поединок против Реал Сосьедад в рамках первого тура Ла Лиги. Матч состоится на домашнем стадионе "бело-голубых" "Reale Arena" в 18:00