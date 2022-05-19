Женщины и мужчины будут преодолевать одинаковые дистанции в лыжной гонке на Кубке мира

Международная федерация лыжного спорта приняла историческое решение. Оно вступит в силу через год.

"Историческое решение"

Во время заседания комитета лыжной гонки большинство членов проголосовали за то, чтобы выровнять мужские и женские дистанции. Теперь женщины и мужчины будут преодолевать одинаковые отрезки дистанции во время соревнований.

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За смены проголосовало более половины комитета – 57%. Главным аргументом было то, что "никто не должен ставить под сомнение, что спортсменки-женщины способны преодолевать те же дистанции, что и мужчины".

В то же время комитет озвучил обеспокоенность, что это может негативно повлиять на количество необходимого эфирного времени из-за более длинного прохождения трассы у женщин, однако этот аргумент не оказался определяющим.

Новые правила заработают уже в новом сезоне Кубка мира-2022/2023, а также на юниорском и юношеском уровнях.

Однако во время чемпионата мира лыжники и лыжницы будут соревноваться на прежних дистанциях. Это может измениться после завершения следующего сезона во время заседания в мае 2023 года.

FIS согласовала следующие мужские и женские дистанции для Кубка мира: спринт, 10 километров, 20 километров, 50 километров, скиатлон 20 километров (10+10 километров).

В прошлом сезоне мужчины соревновались на дистанциях протяженностью 10, 15 и 50 километров, а скиатлон занимал 30 километров. Женщины – на 10 и 30 километров и в 15-километровом скиатлоне.

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